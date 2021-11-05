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AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду

AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские Авиалинии" начинают выполнение специальных рейсов в Джидду (Саудовская Аравия).
Инфраструктура
5 ноября 2021 г. 18:39
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Джидду

"Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начинают выполнение специальных рейсов в Джидду (Саудовская Аравия).

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, рейсы будут выполняться с 25 ноября один раз в неделю – по четвергам на самолетах Airbus A319/A320.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальных сайтах авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчиков.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Саудовскую Аравию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Правила въезда в Саудовскую Аравию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/az/information/covid-saudi-arabia

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/az/information/covid-clinics

При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке AZAL to operate special flights to Jeddah
Версия на азербайджанском языке AZAL Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə xüsusi reyslər yerinə yetirəcək

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