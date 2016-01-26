​AZAL начинает полеты в новом направлении

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о новой программе полетов в популярные курортные города Турции – Анталью, Бодрум, Измир и Даламан. Также авиакомпания в этом году начинает полеты в новом направлении – город Алания (Международный аэропорт Газипаша).

Полеты Баку-Бодрум-Баку, начиная с 17 июня, будут выполняться ежедневно. Стоимость авиабилета в этом направлении составит от 149 евро. Рейсы Баку-Измир-Баку будут выполняться с 15 июня три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость авиабилета по этому маршруту также начинается от 149 евро.

Полеты Баку-Даламан-Баку будут выполняться с 1 июля два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилета – от 149 евро.

Согласно новому расписанию, прямые перелеты по маршруту Баку-Анталья-Баку будут выполняться ежедневно с 21 мая по 27 сентября, а в период со 2 апреля по 14 мая и с 15 октября – один раз в неделю, по субботам. В случае высокого спроса число рейсов может быть увеличено до 14 в неделю. Стоимость авиабилета Баку-Анталья-Баку начинается от 139 евро.

Новый прямой маршрут Баку-Алания-Баку будет запущен 4 июля и будет выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Цена авиабилета Баку-Алания-Баку составит от 139 евро. Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319/A320 и Boeing 757, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.

Отметим, что билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и на сайте компании www.azal.az.