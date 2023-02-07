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AZAL начал возврат без штрафных санкций билетов на рейсы из Турции

AZAL начал возврат без штрафных санкций билетов на рейсы из Турции Пассажирам рейсов AZAL в/из Турции, которые не смогли воспользоваться услугами азербайджанских авиакомпаний из-за последствий землетрясений, разрешен полный возврат стоимости авиабилета без штрафов или бесплатное перебронирование.
Инфраструктура
7 февраля 2023 г. 21:27
AZAL начал возврат без штрафных санкций билетов на рейсы из Турции

Пассажирам рейсов AZAL в/из Турции, которые не смогли воспользоваться услугами азербайджанских авиакомпаний из-за последствий землетрясений, разрешен полный возврат стоимости авиабилета без штрафов или бесплатное перебронирование.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Было отмечено, что данное решение принято в связи с землетрясениями в следующих городах Турции:

Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Диярбакыр, Мардин, Батман, Эрзурум, Эрзинджан, Сивас, Ширнак, Сиирт, Ван, Муш, Бингель, Агры, Ыгдыр, Адана, Карс, Ризе, Трабзон, Гиресун, Орду, Самсун, Токат, Мерзифон, Кайсери, Адыяман, Хатай, Элязыг, Невшехир, Кастамону и Синоп.

На билеты рейсов AZAL и Buta Airways в/из международные аэропорты Анкары, Стамбула, Измира и Антальи, выписанные до 6 февраля с датой вылета с 6 по 21 февраля, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 31 марта 2023 года включительно.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Türkiyədəki zəlzələ ilə əlaqədar biletlərin cəriməsiz qaytarılmasına başlayıb

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