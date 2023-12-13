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AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines

AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines В рамках коммерческого сотрудничества Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил прорейтовое соглашение с китайской авиакомпанией Hainan Airlines.
Инфраструктура
13 декабря 2023 г. 17:15
AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines

В рамках коммерческого сотрудничества Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил прорейтовое соглашение с китайской авиакомпанией Hainan Airlines.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Это соглашение открывает возможность пассажирам обеих авиакомпаний приобретать единые билеты для путешествий через Баку и Пекин по новым направлениям и привлекательным тарифам.

Путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, которые обслуживает Hainan Airlines. Кроме того, Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL путешествовать по таким международным направлениям из Пекина, как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

Авиабилеты можно приобрести в официальных кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке AZAL and Hainan Airlines form official partnership
Версия на азербайджанском языке AZAL Çinin “Hainan Airlines” şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

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