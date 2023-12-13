AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines

В рамках коммерческого сотрудничества Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил прорейтовое соглашение с китайской авиакомпанией Hainan Airlines.

В рамках коммерческого сотрудничества Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил прорейтовое соглашение с китайской авиакомпанией Hainan Airlines.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Это соглашение открывает возможность пассажирам обеих авиакомпаний приобретать единые билеты для путешествий через Баку и Пекин по новым направлениям и привлекательным тарифам.

Путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, которые обслуживает Hainan Airlines. Кроме того, Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL путешествовать по таким международным направлениям из Пекина, как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

Авиабилеты можно приобрести в официальных кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.