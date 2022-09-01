AZAL начал продажу безбагажных билетов на рейс Баку-Стамбул-Баку

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках пилотного проекта начало продажу безбагажных билетов на рейсы из Баку в Стамбул и в обратном направлении.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках пилотного проекта начало продажу безбагажных билетов на рейсы из Баку в Стамбул и в обратном направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Пассажиры при бронировании авиабилетов онлайн могут выбрать более доступный тариф Economy Lite. Сюда входит только ручная кладь (весом до 10 кг и размерами до 55х40х23 см). При необходимости пассажир сможет выкупить место для багажа онлайн в разделе “Управление бронированием”, связавшись с круглосуточным колл-центром или непосредственно на стойке регистрации в аэропорту.