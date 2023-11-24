AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам

Для обеспечения доступности путешествий национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам.

Для обеспечения доступности путешествий национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Стоимость авиабилетов в зависимости от направления варьируется от 39 до 199 евро. В рамках кампании клиенты AZAL могут приобрести билеты по сниженным тарифам по более чем 35 направлениям.

Данное предложение AZAL действительно в пятницу, 24 ноября. Билеты со скидкой действительны на рейсы, которые будут выполняться в период с 15 января по 6 марта 2024 года (обе даты включительно). Билеты в рамках кампании можно приобрести исключительно через обновленное официальное мобильное приложение AZAL, которое можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app .

Кампания охватывает большинство международных рейсов авиакомпании. Обратите внимание, что количество билетов со скидкой ограничено.