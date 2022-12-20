AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) при покупке двух авиабилетов на рейсы из Баку в Стамбул и обратно третий авиабилет предоставляет в подарок.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) при покупке двух авиабилетов на рейсы из Баку в Стамбул и обратно третий авиабилет предоставляет в подарок.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" .

Предложение в рамках новогодней акции распространяется при покупке авиабилетов как в одну сторону, так и "туда-обратно" на вечерние рейсы J2-077/078 и J2-079/080, осуществляемые в период с 26 декабря по 8 января. Продажа авиабилетов продлится до 7 января 2023 года включительно.

Оформить авиабилеты в рамках акции можно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL, либо отправив запрос в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected]

В рамках акции оплачиваются налоги и сборы подарочного авиабилета. Переоформление и возврат подарочных авиабилетов также может быть выполнен только одновременно.