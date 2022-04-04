AZAL может открыть рейс в Иорданию

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился 4 апреля с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился 4 апреля с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", на встрече состоялся обмен мнениями по повестке взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в области гражданской авиации, стороны также отметили высокую результативность предпринимаемых мер по борьбе с пандемией COVID-19.

На встрече стороны обсудили возможность начала авиасообщения между двумя странами.

Джахангир Аскеров отметил, что выполнение полетов между Баку и Амманом должно было начаться в конце мая 2020 года, соответствующая договоренность об этом была достигнута в декабре 2019 года. Однако распространившаяся пандемия COVID-19 воспрепятствовала реализации этих планов.

По его словам, открытие прямого авиасообщения укрепит дружественные связи между странами, а также создаст новые возможности для предпринимателей Азербайджана и Иордании во всех сферах, в том числе в торговле и туризме.

Посол Иордании Сами Асем Гошех выразил уверенность, что новый рейс вызовет большой интерес у граждан обеих стран и послужит большему укреплению добрососедских связей между странами.