О нас
Аудио новости

AZAL может открыть рейс в Иорданию

AZAL может открыть рейс в Иорданию Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился 4 апреля с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.
Инфраструктура
4 апреля 2022 г. 16:32
AZAL может открыть рейс в Иорданию

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился 4 апреля с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", на встрече состоялся обмен мнениями по повестке взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в области гражданской авиации, стороны также отметили высокую результативность предпринимаемых мер по борьбе с пандемией COVID-19.

На встрече стороны обсудили возможность начала авиасообщения между двумя странами.

Джахангир Аскеров отметил, что выполнение полетов между Баку и Амманом должно было начаться в конце мая 2020 года, соответствующая договоренность об этом была достигнута в декабре 2019 года. Однако распространившаяся пандемия COVID-19 воспрепятствовала реализации этих планов.

По его словам, открытие прямого авиасообщения укрепит дружественные связи между странами, а также создаст новые возможности для предпринимателей Азербайджана и Иордании во всех сферах, в том числе в торговле и туризме.

Посол Иордании Сами Асем Гошех выразил уверенность, что новый рейс вызовет большой интерес у граждан обеих стран и послужит большему укреплению добрососедских связей между странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AZAL İordaniyaya reys aça bilər

Самое важное

ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
2 апреля 2022 г. 16:41
Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет
Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет
2 апреля 2022 г. 15:57
Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан
ФотоСостоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан
2 апреля 2022 г. 15:10
Президент Италии пригласил азербайджанского лидера посетить свою страну
Президент Италии пригласил азербайджанского лидера посетить свою страну
2 апреля 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi