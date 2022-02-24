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AZAL изменил маршрут выполнения полета на рейсе Баку-Москва-Баку

AZAL изменил маршрут выполнения полета на рейсе Баку-Москва-Баку Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" изменила маршрут выполнения полета самолетов на пассажирском рейсе из Баку в Москву.
Инфраструктура
24 февраля 2022 г. 11:39
AZAL изменил маршрут выполнения полета на рейсе Баку-Москва-Баку

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" изменила маршрут выполнения полета самолетов на пассажирском рейсе из Баку в Москву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

Данное решение связано с ограничением полетов гражданских самолетов в определенных зонах воздушного пространства России (международная система оповещений для авиаперсонала) NOTAM.

Авиакомпания будет выполнять рейс Баку-Москва-Баку через территорию Казахстана, что приведет к увеличению времени полета. Ориентировочное время полета составит 3 часа 20 минут.

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Версия на английском языке AZAL changes route of Baku-Moscow-Baku flight
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Moskva reysində uçuş marşrutunu dəyişib

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