AZAL изменил маршрут выполнения полета на рейсе Баку-Москва-Баку

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" изменила маршрут выполнения полета самолетов на пассажирском рейсе из Баку в Москву.
Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.
Данное решение связано с ограничением полетов гражданских самолетов в определенных зонах воздушного пространства России (международная система оповещений для авиаперсонала) NOTAM.
Авиакомпания будет выполнять рейс Баку-Москва-Баку через территорию Казахстана, что приведет к увеличению времени полета. Ориентировочное время полета составит 3 часа 20 минут.