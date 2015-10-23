 Наверх
    Закрыть фоторежим

    AZAL и Wizzair подпишут официальный договор о сотрудничестве

    Между Wizzair и AZAL уже достигнуто соглашение

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и венгерский лоукост авиаперевозчик WizzAir 28 ноября подпишут официальный договор о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент AZAL Ариф Мамедов. Он отметил, что между Wizzair и AZAL уже достигнуто соглашение: "Мы предложили им осуществлять авиаперелеты в Будапешт уже с зимнего сезона. А они приняли решение о восстановлении авиарейсов по низким ценам с марта". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi