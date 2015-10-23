AZAL и Wizzair подпишут официальный договор о сотрудничестве

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и венгерский лоукост авиаперевозчик WizzAir 28 ноября подпишут официальный договор о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент AZAL Ариф Мамедов. Он отметил, что между Wizzair и AZAL уже достигнуто соглашение: "Мы предложили им осуществлять авиаперелеты в Будапешт уже с зимнего сезона. А они приняли решение о восстановлении авиарейсов по низким ценам с марта".