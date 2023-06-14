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AZAL и Turkish Airlines упростили трансфер в аэропортах Баку и Стамбула

AZAL и Turkish Airlines упростили трансфер в аэропортах Баку и Стамбула Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Турции объединили свои усилия, чтобы сделать процесс трансфера в аэропортах Баку и Стамбула еще более удобным и эффективным для своих пассажиров.
Инфраструктура
14 июня 2023 г. 15:38
AZAL и Turkish Airlines упростили трансфер в аэропортах Баку и Стамбула

Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Турции объединили свои усилия, чтобы сделать процесс трансфера в аэропортах Баку и Стамбула еще более удобным и эффективным для своих пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Отныне пассажиры, путешествующие на рейсах AZAL из Баку до Стамбула и далее с Turkish Airlines, могут получить единый посадочный талон и зарегистрировать свой багаж до конечного пункта назначения на всем маршруте следования.

Благодаря данному сотрудничеству смена одной авиакомпании на другую станет более плавной и освободит пассажиров от лишних формальностей, экономя их время.

Соглашение обеспечит максимальный уровень комфорта как для пассажиров AZAL, выбирающих рейсы авиакомпании Turkish Airlines для продолжения своего путешествия из различных пунктов ее маршрутной сети, так и для путешественников из Стамбула через Баку.

Объединение усилий двух национальных авиаперевозчиков свидетельствует об их постоянном стремлении совершенствоваться и предлагать передовые решения для повышения качества обслуживания и комфорта пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və İstanbul hava limanlarında transfer prosesində dəyişiklik edilib

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