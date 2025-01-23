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AZAL и NATS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

AZAL и NATS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) заключило стратегическое соглашение с компанией NATS, ведущим провайдером услуг управления воздушным движением в Великобритании.
Инфраструктура
23 января 2025 г. 10:31
AZAL и NATS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) заключило стратегическое соглашение с компанией NATS, ведущим провайдером услуг управления воздушным движением в Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, это партнерство направлено на проведение комплексного анализа и совершенствование операционных процедур, процессов технического обслуживания и соответствия нормативным требованиям, что станет важным шагом для укрепления позиций Азербайджана в мировой авиационной отрасли.

Сотрудничество между AZANS и NATS сосредоточено на реализации стратегических инициатив, включающих:

Оптимизацию процедур и систем связи, навигации и наблюдения (CNS) для повышения уровня безопасности полетов и сокращения задержек;

Усиление соответствия международным стандартам, что обеспечит стабильность и надежность операций;

Внедрение передовых технологий и мировых практик, направленных на устойчивое развитие и совершенствование операционных процессов;

Обучение и развитие кадрового потенциала, включая специализированные тренинги, выездные визиты и совместные семинары с участием экспертов NATS.

"Благодаря своему стратегическому расположению Азербайджан и Международный аэропорт Гейдар Алиев обладают уникальной возможностью стать ключевым узлом воздушного транспорта. Партнерство с NATS позволит нам соответствовать высочайшим стандартам современной авиации, уделяя особое внимание безопасности, экологической устойчивости и операционной эффективности", – заявил директор AZANS Фархан Гулиев.

Генеральный директор NATS Мартин Рольф добавил: "Азербайджан демонстрирует стремительный рост в авиационном секторе, и это соглашение — возможность поделиться нашим опытом управления некоторыми из самых загруженных аэропортов и воздушных пространств в мире. Я с нетерпением жду совместной работы, обмена опытом и помощи Азербайджану в достижении его амбиций".

Отметим, что данное партнерство станет основой для дальнейшего роста авиационной отрасли Азербайджана, укрепления ее позиций как лидера в регионе и создания надежной и эффективной инфраструктуры для авиаперевозчиков. Сотрудничество с NATS позволит внедрить передовые технологии, которые обеспечат пассажирам и авиакомпаниям улучшенный опыт, включая сокращение задержек, повышение безопасности полётов и поддержку устойчивого развития.

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Версия на английском языке AZAL and NATS join forces to enhance air traffic management standards in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AZAL və NATS strateji əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

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