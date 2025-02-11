AZAL и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках сотрудничества клиенты обеих авиакомпаний смогут пользоваться рейсами друг друга.

Так, код EL AL (LY) будет добавлен к рейсам AZAL Тель-Авив-Баку, а в будущем и к их транзитным рейсам. Участники программы лояльности Matmid также получат возможность накапливать мили на рейсах в Баку.

Билеты можно приобрести на официальных сайтах обеих авиакомпаний или через туроператоров.