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AZAL и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение

AZAL и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение.
Инфраструктура
11 февраля 2025 г. 10:09
AZAL и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках сотрудничества клиенты обеих авиакомпаний смогут пользоваться рейсами друг друга.

Так, код EL AL (LY) будет добавлен к рейсам AZAL Тель-Авив-Баку, а в будущем и к их транзитным рейсам. Участники программы лояльности Matmid также получат возможность накапливать мили на рейсах в Баку.

Билеты можно приобрести на официальных сайтах обеих авиакомпаний или через туроператоров.

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Версия на английском языке AZAL inks codeshare agreement with Israel’s El Al airline
Версия на азербайджанском языке AZAL və İsrailin "El Al" aviaşirkəti kod-şer razılaşması imzalayıb

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