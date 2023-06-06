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AZAL и IATA подписали новый меморандум

AZAL и IATA подписали новый меморандум AZAL и IATA Consulting на 79-ом Ежегодном общем собрании IATA в Стамбуле подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий стратегические направления сотрудничества.
Инфраструктура
6 июня 2023 г. 17:13
AZAL и IATA подписали новый меморандум

AZAL и IATA Consulting на 79-ом Ежегодном общем собрании IATA в Стамбуле подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий стратегические направления сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Данное сотрудничество преследует общую цель улучшения авиационной отрасли и соблюдения международных стандартов. Это партнерство позволит AZAL оптимизировать свои процессы, повысить эффективность и надежность своей деятельности, а также способствовать развитию авиатранспортного сектора Азербайджана.

"Авиация играет важную роль в достижении Целей ООН в области устойчивого развития, поэтому укрепление авиатранспортного сектора в Азербайджане положительно скажется на развитии страны. Сотрудничество между IATA и AZAL поможет осуществить потенциал социально-экономического развития, ориентируясь на мировые стандарты и лучшие практики", - сказал генеральный директор IATA Уилли Уолш.

AZAL нацелен на совершенствование процессов в авиаотрасли, и главные области сотрудничества с IATA Consulting включают долгосрочное планирование маршрутной сети и авиапарка с 2023 по 2030 годы, корректировки в текущем планировании флота, анализ эффективного использования топлива, его экономию.

В свою очередь, первый вице-президент AZAL Самир Рзаев отметил: "Мы высоко ценим партнерство с IATA и уверены, что наше сотрудничество откроет новые возможности для развития авиаотрасли страны. Специалисты IATA Consulting будут участвовать в проектах по оптимизации процессов в аэропортах и в авиакомпании, таких как планирование парка самолетов, повышение эффективности использования топлива, обеспечение соответствия требованиям EASA, а также многих других".

В рамках сотрудничества IATA Consulting окажет поддержку AZAL в соблюдении требований EASA (Европейское агентство по безопасности полетов). Это включает в себя внедрение системы управления безопасностью полетов (SMS), контроль над соблюдением требований и управление поддержанием летной годности (CAMO).

Кроме того, организация поддерживает AZANS в разработке стратегии воздушного пространства Азербайджана для обеспечения безопасных и эффективных перевозок и улучшения связи по всей стране.

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Версия на английском языке AZAL and IATA sign new MoU
Версия на азербайджанском языке AZAL və IATA yeni Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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