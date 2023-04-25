AZAL и Фонд YAŞAT организовали экскурсию для детей шехидов

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для детей шехидов, организованная AZAL совместно с Фондом YAŞAT.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла экскурсия для детей шехидов, организованная AZAL совместно с Фондом YAŞAT.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Для участников экскурсии была подготовлена познавательная и интересная программа. Они узнали, как устроен аэропорт в деталях, увидели вживую самолеты, им рассказали о работе служб, участвующих в деятельности аэропорта.

Так, экскурсанты посетили ангар технического обслуживания, кинологическую и противопожарную службы аэропорта.

Кульминацией экскурсии стало посещение самолета Boeing 787 Dreamliner, где юные гости поднялись на борт и расспросили пилотов и бортпроводников AZAL о своей профессии. Они заглянули в кабину пилотов лайнера и ощутили себя в роли пилота.

Видеоролик о том, как проходила экскурсия в Международном аэропорту Гейдар Алиев, можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=j7JDKwe-KCs