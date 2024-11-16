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AZAL и CarbonClick обсудили пути сокращения углеродных выбросов в сфере авиации

AZAL и CarbonClick обсудили пути сокращения углеродных выбросов в сфере авиации 10:09
Инфраструктура
16 ноября 2024 г. 10:23
AZAL и CarbonClick обсудили пути сокращения углеродных выбросов в сфере авиации

В Баку состоялась встреча между президентом ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самиром Рзаевым и генеральным директором компании CarbonClick Дейвом Роузом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

Согласно информации, в ходе встречи стороны вновь подчеркнули важность сокращения углеродных выбросов. Руководители организаций обсудили перспективы нового сотрудничества и разработку совместных инициатив, направленных на снижение выбросов углекислого газа и обеспечения экологичности полетов.

В ходе двусторонней встречи Самир Рзаев подчеркнул значимость партнерства с CarbonClick для выполнения обязательств по защите планеты и содействию созданию устойчивого будущего. Он выразил удовлетворение тем, что сотрудничество позволит пассажирам легко и прозрачно снижать экологический след своих путешествий.

В свою очередь, Дейв Роуз отметил, что главная цель сотрудничества — предпринять конкретные шаги для борьбы с глобальным потеплением и создания условий для жизни в мире, свободном от негативных последствий климатических изменений. Партнерство с AZAL, по его словам, дает возможность пассажирам уменьшать воздействие их перелетов на окружающую среду, обеспечивая простоту, прозрачность и надежность этого процесса.

Отметим, что с начала октября AZAL запустил программу, позволяющую пассажирам компенсировать углекислый газ, выделяемый во время перелетов. Эта добровольная инициатива интегрирована в процесс покупки авиабилетов. В рамках программы пассажиры AZAL могут поддерживать экологические проекты в ряде стран, тем самым внося вклад в снижение воздействия своих путешествий на окружающую среду.

Совместная деятельность AZAL и CarbonClick открывает возможности для снижения углеродного следа и продвижения устойчивых путешествий, а также позволяет пассажирам более активно участвовать в экологических инициативах.

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Версия на английском языке AZAL, CarbonClick mull ways to reduce carbon emissions in aviation
Версия на азербайджанском языке AZAL və “CarbonClick” aviasiya sahəsində karbon emissiyalarının azaldılması yollarını müzakirə edib

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