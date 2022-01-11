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AZAL и Buta Airways в прошлом году перевезли более 1 млн пассажиров

AZAL и Buta Airways в прошлом году перевезли более 1 млн пассажиров В период с января по декабрь 2021 года аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров.
Инфраструктура
11 января 2022 г. 18:21
AZAL и Buta Airways в прошлом году перевезли более 1 млн пассажиров

В период с января по декабрь 2021 года аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров.

Об этом Report сообщили в "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL).

При этом AZAL перевез 874,5 тыс., а Buta Airways - 250 тыс. пассажиров.

В период с января по декабрь 2021 года аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн. пассажиров. Данный показатель более чем в два раза превысил статистику 2020 года, когда пассажирские авиаперевозки были приостановлены в связи с началом пандемии COVID-19, отменой международного авиасообщения и закрытием границ.

От общего числа пассажиров на долю международных рейсов пришлось 2,39 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 38,2%, Buta Airways – 10,9%.

Авиационная индустрия постепенно восстанавливается и в настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев прямые рейсы совершают 25 пассажирских авиакомпаний.

Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Стоит также отметить, что Управление воздушным движением "Азераэронавигация" при AZAL за прошедший год обслужило 47 тысяч воздушных судов, проложивших маршрут через воздушное пространство Азербайджана, что на 6,3% больше показателей 2020 года и составляет 57% показателей допандемического периода. Еще 34 000 самолетов были обслужены при посадке в аэропортах Азербайджана.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.

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Версия на английском языке AZAL and Buta Airways carry over 1 million passengers in 2021
Версия на азербайджанском языке AZAL və törəmə şirkəti ötən il 1 milyondan çox sərnişin daşıyıb

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