AZAL и Buta Airways названы лучшими авиакомпаниями Центральной Азии и СНГ

Авиакомпания AZAL и первый низкобюджетный авиаперевозчик страны Buta Airways одержали победу в номинациях международной премии Skytrax 2022 World Airline Awards - «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» и «Лучшая лоукост авиакомпания Цен

Авиакомпания AZAL и первый низкобюджетный авиаперевозчик страны Buta Airways одержали победу в номинациях международной премии Skytrax 2022 World Airline Awards - «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» и «Лучшая лоукост авиакомпания Центральной Азии и СНГ».

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, награждение авиакомпаний премией Skytrax состоялось сегодня в рамках торжественной церемонии в Лондоне.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана в очередной раз подтвердил статус лидера в предоставлении сервиса мирового уровня в сфере обслуживания, гостеприимства и безопасности полетов, а лоукостер Buta Airways впервые одержал победу в номинации от Skytrax.

Напомним, что пассажирская авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» также имеют рейтинг «4 Звезд» от Skytrax. Данный статус формируется по итогам независимого аудита, который проверяет качество предлагаемых авиакомпанией услуг в небе и на земле.

«Авторитетная организация в сфере аудита услуг авиакомпаний Skytrax вновь высоко оценила нашу деятельность. Отмечу, что все достижения и успехи AZAL стали возможными благодаря заботе и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победа в этих номинациях – имеет важное значение для нас. Это гарантия надежности и превосходного качества, предоставляемого азербайджанскими авиакомпаниями, а также свидетельство их признания на международной арене. AZAL непрерывно трудится над усовершенствованием бренда и всегда внимателен к своим пассажирам», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Получить награду «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» в 11-й раз – это фантастическое достижение авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Несмотря на все вызовы последних 18 месяцев, поддержка со стороны пассажиров - ценна для руководства и всего коллектива «Азербайджанских Авиалиний», - сказал исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является обладателем высочайшего рейтинга «5 Звезд» от Skytrax. Он также неоднократно возглавлял рейтинг лучших аэропортов в Центральной Азии и странах СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Skytrax влиятельная британская компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Компания ежегодно проводит различные опросы пассажиров, с целью оценить качество сервиса авиаперевозчиков и аэропортов.