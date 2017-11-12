AZAL и Boeing подписали соглашение на закупку новых современных самолетов

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и корпорация Boeing сегодня договорились о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F (или B777F).

Как передает Report, соглашение подписали Президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Джахангир Аскеров и Кевин Макалистер (Kevin McAllister), президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes.

Стоимость соглашения оценивается в 1.9 млрд. долларов, доставка самолетов планируется на 2019-2020 гг.

Подписание соглашения состоялось в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2017.

«Решение разместить заказ на дополнительные самолеты 787 Dreamliner существенно расширит возможности нашей авиакомпании - покупка новых самолетов поможет нам расширить географию полетов и справиться с возрастающим пассажиропотоком. Мы удовлетворены расширением сотрудничества с корпорацией Boeing, которая является надежным партнером Азербайджана в сфере поставок, эксплуатации и обслуживания современных пассажирских самолетов, – заявил Президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.

«Мы высоко ценим неизменное доверие авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» к самолетам Dreamliner, – заявил Кевин Макалистер, президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes. – Высочайший уровень эффективности и комфорта, обеспечиваемый новыми самолетами 787 Dreamliner, соответствует планам авиакомпании по модернизации парка и поможет открыть новые маршруты, закрепив их долгосрочный успех на многие годы вперед».

«Азербайджанские Авиалинии» являются одним из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Общая маршрутная сеть авиакомпании - 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2016 году Азербайджанские авиалинии перевезли более двух миллионов пассажиров.

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков. Авиакомпания имеет большую историю сотрудничества с корпорацией Boeing и в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing 787 Dreamliner, Boeing 767 и Boeing 757. Со следующего года парк Национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться современными воздушными судами Boeing-737 MAX.

«Азербайджанские Авиалинии» также успешно продолжают эксплуатировать самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.