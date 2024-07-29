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AZAL и Azersun Holding начали сотрудничество во имя зеленого мира

AZAL и Azersun Holding начали сотрудничество во имя зеленого мира ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ООО Azersun Holding запустили совместный проект под названием "Чище мир – ярче небо!", по совершенствованию практики устойчивого развития и защиты окружающей среды на территории Международного аэропорта Гейдар Алие
Инфраструктура
29 июля 2024 г. 10:56
AZAL и Azersun Holding начали сотрудничество во имя зеленого мира

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ООО Azersun Holding запустили совместный проект под названием "Чище мир – ярче небо!", по совершенствованию практики устойчивого развития и защиты окружающей среды на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, основная цель данной инициативы, проводимой в рамках "Года солидарности за зеленый мир", — способствовать созданию зеленого, экологически ответственного будущего путем реализации мер, направленных на сокращение использования бумажных ресурсов, стимулирования переработки отходов и минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Первоначально в Бакинском аэропорту были установлены специальные контейнеры для сбора бумажного мусора, что является началом последующих шагов по созданию более чистой и устойчивой окружающей среды. Собранная в рамках проекта макулатура будет перерабатываться на Азербайджанском комбинате по производству бумаги и картона.

Отметим, что производство макулатуры из вторичного сырья загрязняет воздух до 73% меньше, чем производство из первичного сырья. Кроме того, каждая тонна переработанной бумаги спасает около 17 деревьев и сокращает количество отходов на 3,3 м3.

Приглашаем всех принять участие и поддержать эту важную инициативу, которая, несомненно, принесет плоды в защите нашей планеты для будущих поколений!

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Версия на английском языке AZAL and Azersun Holding begin cooperation in name of green world
Версия на азербайджанском языке AZAL və "Azərsun Holdinq" yaşıl dünya naminə əməkdaşlığa başlayıb

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