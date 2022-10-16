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AZAL и AzeriCard сообщили о частичных сбоях при бронировании билетов

AZAL и AzeriCard сообщили о частичных сбоях при бронировании билетов При бронировании авиабилетов онлайн на официальных сайтах авиакомпаний AZAL и Buta Airways могут наблюдаться сбои.
Инфраструктура
16 октября 2022 г. 20:13
AZAL и AzeriCard сообщили о частичных сбоях при бронировании билетов

При бронировании авиабилетов онлайн на официальных сайтах авиакомпаний AZAL и Buta Airways могут наблюдаться сбои.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении ЗАО AZAL и процессингового центра AzeriCard.

Согласно информации, наблюдаются частичные сбои в связи миграционных процессов между партнером, поддерживающим онлайн оплату, и процессинговым центром AzeriCard. Центром предпринимаются все необходимые меры по устранению технических неполадок в оперативные сроки.

"Сейчас могут возникать сложности при оплате через нашего партнера PayOn. В связи с этим для избежания негативных ситуаций продумывается прямая интеграция с AZAL", - сообщили в AzeriCard.

В случае возникновения проблем при приобретении авиабилетов онлайн следует написать в колцентр по адресам [email protected] и [email protected], или на WhatsApp-номера:

+994 70 437 40 82 ("Азербайджанские Авиалинии") и +994 70 437 40 86 (Buta Airways).

AZAL и процессинговый центр AzeriCard приносят пассажирам свои извинения за причиненные неудобства.

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Версия на азербайджанском языке AZAL QSC və "AzeriCard" aviabiletlərin onlayn bron edilməsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb

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