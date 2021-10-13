AZAL и Airbus обсудили возможность обновления парка авиакомпании

Президент AZAL Джахангир Аскеров 13 октября встретился с региональным директором по продажам в Восточной и Северной Европе Airbus Group Сергеем Недбайло.

Президент AZAL Джахангир Аскеров 13 октября встретился с региональным директором по продажам в Восточной и Северной Европе Airbus Group Сергеем Недбайло.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В ходе переговоров стороны обсудили многолетнее сотрудничество в рамках двусторонних инициатив и подчеркнули успешный опыт взаимодействия между компаниями.

В частности, была достигнута предварительная договоренность об обновлении до 2030 года существующего парка самолетов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии". Так, со стороны Airbus Group в указанный период авиакомпании может быть поставлено до 20 самолетов нового поколения Airbus A320neo и Airbus A321neo вместо нынешних Airbus A319 и Airbus A320.

Стороны предварительно договорились подготовить предложение по приобретению указанных современных воздушных судов, которое впоследствии будет представлено на рассмотрение Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и Азербайджанского инвестиционного холдинга.

На встрече также состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации гражданской авиации и воздействии пандемии COVID-19 на отрасль.