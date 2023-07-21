AZAL и Air Astana будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы

Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Казахстана заключили коммерческое соглашение о партнерстве в формате "Код-шер" на направлении Баку-Алматы-Баку.

Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Казахстана заключили коммерческое соглашение о партнерстве в формате "Код-шер" на направлении Баку-Алматы-Баку.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Сотрудничество представляет собой значимый шаг в развитии авиационных коммуникаций между Азербайджаном и Казахстаном, а также будет способствовать развитию туристического и делового потенциала двух стран.

Соглашение между AZAL и Air Astana позволит пассажирам, путешествующим между Баку и Алматы, выбирать из множества рейсов, предлагаемых обеими авиакомпаниями. Это обеспечит удобство и гибкость в планировании поездок.

Практика код-шеринга широко используется в гражданской авиации и основана на соглашениях между авиакомпаниями. В рамках этого сотрудничества одна из авиакомпаний выполняет рейсы на указанных направлениях, в то время как другая авиакомпания продает билеты на эти рейсы под собственным кодом.

В рамках код-шерингового соглашения авиакомпании будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку с частотой 5 раз в неделю.

Данное партнерство способствует развитию туристического потока между двумя странами, а также позволит пассажирам использовать услуги обеих авиакомпаний, расширяя выбор и удобство путешествий.