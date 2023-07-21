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AZAL и Air Astana будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы

AZAL и Air Astana будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Казахстана заключили коммерческое соглашение о партнерстве в формате "Код-шер" на направлении Баку-Алматы-Баку.
Инфраструктура
21 июля 2023 г. 16:06
AZAL и Air Astana будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы

Национальные авиаперевозчики Азербайджана и Казахстана заключили коммерческое соглашение о партнерстве в формате "Код-шер" на направлении Баку-Алматы-Баку.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Сотрудничество представляет собой значимый шаг в развитии авиационных коммуникаций между Азербайджаном и Казахстаном, а также будет способствовать развитию туристического и делового потенциала двух стран.

Соглашение между AZAL и Air Astana позволит пассажирам, путешествующим между Баку и Алматы, выбирать из множества рейсов, предлагаемых обеими авиакомпаниями. Это обеспечит удобство и гибкость в планировании поездок.

Практика код-шеринга широко используется в гражданской авиации и основана на соглашениях между авиакомпаниями. В рамках этого сотрудничества одна из авиакомпаний выполняет рейсы на указанных направлениях, в то время как другая авиакомпания продает билеты на эти рейсы под собственным кодом.

В рамках код-шерингового соглашения авиакомпании будут выполнять совместные рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку с частотой 5 раз в неделю.

Данное партнерство способствует развитию туристического потока между двумя странами, а также позволит пассажирам использовать услуги обеих авиакомпаний, расширяя выбор и удобство путешествий.

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Версия на английском языке AZAL and Air Astana to expand cooperation in code-share format
Версия на азербайджанском языке AZAL və “Air Astana” Bakı-Almatı marşrutu üzrə birgə uçuşlar həyata keçirəcək

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