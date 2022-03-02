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AZAL: Эвакуационные рейсы будут выполняться каждый день

AZAL: Эвакуационные рейсы будут выполняться каждый день По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине.
Инфраструктура
2 марта 2022 г. 14:48
AZAL: Эвакуационные рейсы будут выполняться каждый день

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.

Ранее, 1 марта, AZAL уже выполнил эвакуационный рейс, благодаря которому на Родину вернулись 176 граждан Азербайджана.

Для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние государства, Азербайджаном дополнительно организуются и другие чартерные рейсы. Так, этими рейсами 28 февраля и 2 марта в Баку было доставлено 336 граждан Азербайджана.

Для возвращения на Родину граждане нашей страны, покинувшие Украину, могут связаться с дипломатическими миссиями Азербайджана за рубежом.

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Версия на английском языке AZAL: Evacuation flights will be held every day due to events in Ukraine
Версия на азербайджанском языке AZAL: "Ukraynadakı hadisələrlə əlaqədar təxliyə reysləri hər gün olacaq"

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