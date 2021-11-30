AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман), капитан воздушного судна, выполнявшего рейс "Азербайджанских Авиалиний" рейса J2-2251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Как передает Report со ссылкой на AZAL, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:37.
Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий.
Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении.