О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса

AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Инфраструктура
17 июля 2021 г. 16:37
AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Самолетами национального авиаперевозчика Азербайджана в Таджикистан и Боснию и Герцеговину будет доставлено по 40 тысяч доз данной вакцины в каждую страну.

Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево – 19 июля и в Душанбе - 20 июля.

Напомним, что ранее Азербайджан передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч доз) и Кыргызстану (40 тысяч доз).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AZAL to deliver COVID-19 vaccine to Tajikistan and Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha iki ölkəyə vaksin göndərəcək

Экслюзивные новости

Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi