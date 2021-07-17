AZAL доставит в две страны вакцину против коронавируса

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева еще двум странам будет направлена партия вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Самолетами национального авиаперевозчика Азербайджана в Таджикистан и Боснию и Герцеговину будет доставлено по 40 тысяч доз данной вакцины в каждую страну.

Доставка вакцины будет осуществлена чартерными рейсами авиакомпании AZAL из Баку в Сараево – 19 июля и в Душанбе - 20 июля.

Напомним, что ранее Азербайджан передал вакцину AstraZeneca Узбекистану (50 тысяч доз) и Кыргызстану (40 тысяч доз).