AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вводит в свою маршрутную сеть еще одно направление, открывая рейс из Баку в Доху.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вводит в свою маршрутную сеть еще одно направление, открывая рейс из Баку в Доху.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Первый рейс AZAL по маршруту Баку-Доха-Баку состоится 10 декабря.

Планируется, что рейсы по этому направлению будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Доха — красивый и современный город, интересный для туристов своими культурными достопримечательностями, роскошными отелями и множеством развлечений.

Приобрести билеты можно в кассах, аккредитованных агентствах, на официальном сайте авиакомпании www.azal.az и через мобильное приложение AZAL.