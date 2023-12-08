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AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой

AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вводит в свою маршрутную сеть еще одно направление, открывая рейс из Баку в Доху.
Инфраструктура
8 декабря 2023 г. 09:55
AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вводит в свою маршрутную сеть еще одно направление, открывая рейс из Баку в Доху.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Первый рейс AZAL по маршруту Баку-Доха-Баку состоится 10 декабря.

Планируется, что рейсы по этому направлению будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Доха — красивый и современный город, интересный для туристов своими культурными достопримечательностями, роскошными отелями и множеством развлечений.

Приобрести билеты можно в кассах, аккредитованных агентствах, на официальном сайте авиакомпании www.azal.az и через мобильное приложение AZAL.

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Версия на английском языке AZAL to operate flights between Baku and Doha
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı ilə Doha arasında uçuşlar həyata keçirəcək

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