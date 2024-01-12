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AZAL будет выполнять рейсы Баку-Тбилиси-Баку согласно расписанию

AZAL будет выполнять рейсы Баку-Тбилиси-Баку согласно расписанию Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси. Однако, все рейсы национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку
Инфраструктура
12 января 2024 г. 12:35
AZAL будет выполнять рейсы Баку-Тбилиси-Баку согласно расписанию

Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси. Однако, все рейсы национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку в Тбилиси и в обратном направлении будут выполняться согласно расписанию.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что дополнительную информацию о статусе рейса пассажиры могут получить на сайте бакинского аэропорта или обратившись в авиакомпании.

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Версия на английском языке All AZAL flights from Baku to Tbilisi and back to operate as scheduled
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Tbilisi-Bakı üzrə uçuşlarını cədvəl üzrə yerinə yetirəcək

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