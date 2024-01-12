AZAL будет выполнять рейсы Баку-Тбилиси-Баку согласно расписанию

Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси. Однако, все рейсы национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку

Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января 2024 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за неблагоприятной погоды в Тбилиси. Однако, все рейсы национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку в Тбилиси и в обратном направлении будут выполняться согласно расписанию.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что дополнительную информацию о статусе рейса пассажиры могут получить на сайте бакинского аэропорта или обратившись в авиакомпании.