AZAL будет осуществлять полеты в Карачи и Исламабад

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разрешено осуществлять полеты в пакистанские города Карачи и Исламабад.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разрешено осуществлять полеты в пакистанские города Карачи и Исламабад.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорилось на встрече посла Азербайджана в Пакистане Хазара Фархадова с федеральным министром авиации Пакистана Хаваджей Саадом Рафиком.

В связи с этим было достигнуто код-шеринговое соглашение между пакистанской Федеральной авиацией и AZAL. В ходе встречи также была достигнута договоренность об увеличении количества авиарейсов между двумя странами.

Министр авиации Пакистана сказал, что между двумя странами существуют глубокие религиозные, культурные и братские связи, а поощрение взаимных полетов будет способствовать развитию туризма и торговли между двумя странами.

Напомним, что в настоящее время AZAL организует прямые рейсы в Лахор. Рейсы выполняются каждую неделю по средам и субботам в 14:00. Согласно информации, полеты в Исламабад планируется начать с июля.