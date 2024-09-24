О нас

AZAL: Безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании

AZAL: Безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL отменил рейсы в аэропорт и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в связи с недавними событиями в Израиле и соображениями безопасности.
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 10:44
AZAL: Безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL отменил рейсы в аэропорт и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в связи с недавними событиями в Израиле и соображениями безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно изменить билет на другой рейс. Дополнительная информация о возобновлении рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку будет предоставлена в зависимости от развития ситуации. Авиакомпания оперативно уведомит пассажиров о любых изменениях", - говорится в заявлении компании.

AZAL подчеркивает, что безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании.

Отмечается, что для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр AZAL по адресу: [email protected].

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL Təl-Əvivə uçuşları dayandırmasına dair açıqlama yayıb

Экслюзивные новости

Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi