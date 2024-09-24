AZAL: Безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL отменил рейсы в аэропорт и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в связи с недавними событиями в Израиле и соображениями безопасности.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL отменил рейсы в аэропорт и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в связи с недавними событиями в Израиле и соображениями безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно изменить билет на другой рейс. Дополнительная информация о возобновлении рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку будет предоставлена в зависимости от развития ситуации. Авиакомпания оперативно уведомит пассажиров о любых изменениях", - говорится в заявлении компании.

AZAL подчеркивает, что безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом компании.

Отмечается, что для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр AZAL по адресу: [email protected].