​AZAL: Авиарейс Баку-Стамбул будет выполнен вечером

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сегодня вечером отправит в Стамбул пассажиров отложенных утром авиарейсов на самолете повышенной вместимости.

Как сообщает Report, об этом написано на официальной странице AZAL в Facebook.

По информации, пассажиры отложенных авиарейсов по маршруту Стамбул-Баку смогут полететь в столицу на этом же самолете. В связи с этим находящимся в Стамбуле пассажирам рейсов J2-8076 и J2-8080 рекомендуется обменять свои авиабилеты на рейс J2-8078.

Напомним, что в связи с событиями в Турции отложены рейсы AZAL J2-8103 (06:45) и J2-8075 (08:45) по маршруту Баку-Стамбул, а также рейс J2-8003 (09:10) по маршруту Баку-Анкара.