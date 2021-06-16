AZAL: 240 га территории под строительство аэровокзала в Физули очищены от мин

В Физули строятся воздушные линии протяженностью 2,5 километра для обеспечения электроэнергией вспомогательных строений аэровокзального комплекса.

В Физули строятся воздушные линии протяженностью 2,5 километра для обеспечения электроэнергией вспомогательных строений аэровокзального комплекса.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов.

По его словам, 240 га территории, отведенной под строительство аэровокзала, очищены от мин: "Примерно на 130 гектарах этой территории ведутся строительные работы. А остальная территория – это вспомогательные участки. Завершено строительство двух трансформаторных подстанций мощностью 1000 кВА. В настоящее время на участок подается электроэнергия от трансформаторов мощностью 110 кВА, 35 кВА и 10 кВА".

Представитель AZAL также отметил, что для начала строительства аэровокзала в Зангилане и Лачине Агентство по разминированию должно полностью очистить от мин определенные участки: "В настоящее время 50 процентов территории очищено от мин, процесс продолжается".