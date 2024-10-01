Азад Джафарли: На 120 тыс. га земли установлены ​​современные системы ирригации

В Азербайджане на 120 тыс. га земли установлены современные ирригационные системы.

В Азербайджане на 120 тыс. га земли установлены современные ирригационные системы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Азад Джафарли во второй день Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, Азербайджан, как и многие другие страны, сталкивается со значительными экологическими последствиями и проблемами, такими как изменение температуры, увеличение количества экстремальных погодных явлений, изменение режима осадков: "Прилагаются усилия по подготовке к последствиям изменения климата и сокращению выбросов".

Министр отметил, что в Азербайджане лишь 30% водных ресурсов формируется внутри страны: "В стране потребляется около 12 млрд кубометров воды. 7-8 млрд кубометров из них используется для орошения в сельском хозяйстве. В Азербайджане имеется около 1,5 млн га орошаемых земель. Общая посевная площадь составляет 4,78 млн га".

А.Джафарли также добавил, что правительство реализует программы для поддержки фермеров: "В Азербайджане фермеры могут воспользоваться субсидиями или другими программами, применяя современные технологии и ирригационные системы".