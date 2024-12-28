АYNA: Завтра парковка будет бесплатной, несмотря на рабочий день

Завтра парковка для автомобилей в столице Азербайджане будет бесплатной, поскольку рабочий день приходится на воскресенье.

Завтра парковка для автомобилей в столице Азербайджане будет бесплатной, поскольку рабочий день приходится на воскресенье.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (АYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно действующим правилам, бесплатной парковка является только первые 15 минут, в период с 22:00 до 07:00 в течение недели, а также по воскресеньям.

В то же время законодательством не предусмотрены случаи льготных парковочных услуг в праздничные дни.