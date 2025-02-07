AYNA запускает регулярный автобусный рейс из Мингячевира в Шушу

С завтрашнего дня Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запускает регулярный автобусный рейс из Мингячевира в Шушу.

С завтрашнего дня Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта запускает регулярный автобусный рейс из Мингячевира в Шушу.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, рейсы будут осуществляться ежедневно с Мингячевирского автовокзала в 08:00, а из города Шуша в Мингячевир - в 16:00.

Стоимость билета в одну сторону по маршруту Мингячевир-Шуша-Мингячевир составляет 5,5 маната. Промежуточными пунктами на этом маршруте определены города Ходжалы и Ханкенди. Стоимость билета до промежуточного пункта Мингячевир-Ходжалы составляет 4,5 маната, а до промежуточного пункта Мингячевир-Ханкенди - 5 манатов.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.

При приобретении билетов обязательно наличие разрешений в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.