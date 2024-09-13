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AYNA запускает автобусный маршрут Барда-Ханкенди

AYNA запускает автобусный маршрут Барда-Ханкенди 12:21
Инфраструктура
13 сентября 2024 г. 12:48
AYNA запускает автобусный маршрут Барда-Ханкенди

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 14 сентября запускает регулярный автобусный маршрут Барда-Ханкенди.

Как сообщили Report в ведомстве, автобусные рейсы будут осуществляться трижды в день в обоих направлениях.

Автобусы с автовокзала города Барда будут отправляться в 07:00, 11:30 и 16:30, из города Ханкенди - в 09:00, 14:30 и 18:30. Промежуточным пунктом на маршруте Ханкенди-Барда будет город Ходжалы.

Приобрести билеты на автобусы по маршруту Барда-Ханкенди и маршруту Барда-Ходжалы можно на сайте biletim.az. Стоимость билета из Барды в Ханкенди установлена в размере 2,8 маната, из Барды в Ходжалы - 2,5 маната.

Рейсовые автобусы запускаются в рамках программы "Большое возвращение" для обеспечения граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, транспортной инфраструктурой и услугами.

Агентство напоминает гражданам о необходимости получения разрешения для поездок по новому маршруту в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории .

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Версия на английском языке Barda-Khankandi regular bus service to be launched under Great Return program
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Xankəndi müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayacaq

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