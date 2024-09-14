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AYNA запускает автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша

AYNA запускает автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша 16:31
Инфраструктура
14 сентября 2024 г. 16:43
AYNA запускает автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 16 сентября запускает регулярный автобусный маршрут Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Автобусы будут отправляться из Бакинского автовокзального комплекса. Приобрести билеты на автобусы по новому маршруту можно на сайте biletim.az. Стоимость поездки из Баку в Шушу составит 14,8 маната, в Ханкенди - 14,2 маната, в Ходжалы - 13,9 маната.

Рейсовые автобусы запускаются в рамках программы "Великое возвращение" для обеспечения граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, транспортной инфраструктурой и услугами.

Агентство напоминает гражданам о необходимости получения разрешения для поездок по новому маршруту в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən Bakı-Xocalı-Xankəndi-Şuşa müntəzəm avtobus reysi istifadəyə veriləcək

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