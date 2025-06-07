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AYNA: За два дня из Баку в регионы перевезено более 20 тыс. пассажиров

AYNA: За два дня из Баку в регионы перевезено более 20 тыс. пассажиров В дни праздника Гурбан из Баку в регионы было совершено свыше 600 автобусных рейсов.
Инфраструктура
7 июня 2025 г. 14:43
AYNA: За два дня из Баку в регионы перевезено более 20 тыс. пассажиров

5 и 6 июня из Баку в регионы было совершено свыше 600 автобусных рейсов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В агентстве сообщили, что за два дня из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы перевезено 20 тыс. 554 пассажира: "В обычные дни совершается около 200 рейсов, тогда как в усиленном режиме работы ежедневно выполняется свыше 100 дополнительных рейсов. Всего было совершено 205 дополнительных рейсов".

Отмечается, что 38% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində avtovağzallardan daşınmış sərnişinlərin sayı açıqlanıb

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