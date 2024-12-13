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AYNA вносит изменения в схему движения 4 автобусных маршрутов и запускает один новый

AYNA вносит изменения в схему движения 4 автобусных маршрутов и запускает один новый Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 15 декабря вносит изменения в схему движения 4 регулярных автобусных маршрутов в Баку.
Инфраструктура
13 декабря 2024 г. 16:10
AYNA вносит изменения в схему движения 4 автобусных маршрутов и запускает один новый

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 15 декабря вносит изменения в схему движения 4 регулярных автобусных маршрутов в Баку.

Как сообщили Report в AYNA, решение принято с целью обеспечения комфорта пассажиров и доступности общественного транспорта.

Согласно информации, маршрут автобуса №35 будет проходить через центр Сураханского района, маршрут №44 - по улице Эльхана Гасанова в Сураханском районе, маршрут №88A - по Центральному бульвару "Белого города" Баку, а маршрут №120E будет организован через улицу Афияддина Джалилова.

Учитывая многочисленные обращения граждан агентство также запустило новый регулярный автобусный маршрут №20. Новая линия свяжет поселки Гарачухур и Ени Гюнешли, Центральный банк и Азербайджанский медицинский университет.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir, yeni marşrut xətti istifadəyə verilir

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