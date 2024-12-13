AYNA вносит изменения в схему движения 4 автобусных маршрутов и запускает один новый

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 15 декабря вносит изменения в схему движения 4 регулярных автобусных маршрутов в Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 15 декабря вносит изменения в схему движения 4 регулярных автобусных маршрутов в Баку.

Как сообщили Report в AYNA, решение принято с целью обеспечения комфорта пассажиров и доступности общественного транспорта.

Согласно информации, маршрут автобуса №35 будет проходить через центр Сураханского района, маршрут №44 - по улице Эльхана Гасанова в Сураханском районе, маршрут №88A - по Центральному бульвару "Белого города" Баку, а маршрут №120E будет организован через улицу Афияддина Джалилова.

Учитывая многочисленные обращения граждан агентство также запустило новый регулярный автобусный маршрут №20. Новая линия свяжет поселки Гарачухур и Ени Гюнешли, Центральный банк и Азербайджанский медицинский университет.