AYNA: Внедряется инновационный подход к организации дорожного движения

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта применяет инновационный подход в организации дорожного движения.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта применяет инновационный подход в организации дорожного движения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении агентства.

На ряде улиц и проспектов Баку продолжаются масштабные работы по улучшению возможностей мобильности, оптимизации и реорганизации схем движения автомобилей, в том числе общественного транспорта.

Работы были проведены на проспекте Ходжалы (от станции метро "Хатаи" до пересечения с улицей Юсифа Сафарова), на улице Хагани и 28 Мая.