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AYNA: Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни

AYNA: Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни С 17 марта в выходные дни на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.
Инфраструктура
14 марта 2024 г. 11:14
AYNA: Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни

С 17 марта в выходные дни на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), меры приняты в целях создания безопасной зоны отдыха для пешеходов в Баку.

В частности будет ограничен въезд транспорта на улицы Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рза), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, ими будут пользоваться пешеходы.

AYNA подготовило соответствующий проект и представило его в Транспортный координационный совет. Совет в свою очередь принял решение сделать центральные улицы города пешеходными зонами в выходные дни.

В агентстве подчеркнули, что указанные улицы не имеют особого транзитного значения, и использовались в основном для парковок.

Доступ на территорию автомобилей граждан, проживающих в близлежащих домах, будет обеспечен за счет системы распознавания номеров. Воспользоваться услугой смогут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking. Въезд автотранспорта на территорию будет осуществляться с проспекта Нефтчиляр через улицу Тарлана Алиярбекова, а выезд – с улицы Юсифа Мамедалиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xaqani bağının yaxınlığındakı bəzi küçələrə avtomobillə giriş məhdudlaşdırılacaq

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