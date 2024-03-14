AYNA: Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни

С 17 марта в выходные дни на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

С 17 марта в выходные дни на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), меры приняты в целях создания безопасной зоны отдыха для пешеходов в Баку.

В частности будет ограничен въезд транспорта на улицы Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рза), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, ими будут пользоваться пешеходы.

AYNA подготовило соответствующий проект и представило его в Транспортный координационный совет. Совет в свою очередь принял решение сделать центральные улицы города пешеходными зонами в выходные дни.

В агентстве подчеркнули, что указанные улицы не имеют особого транзитного значения, и использовались в основном для парковок.

Доступ на территорию автомобилей граждан, проживающих в близлежащих домах, будет обеспечен за счет системы распознавания номеров. Воспользоваться услугой смогут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking. Въезд автотранспорта на территорию будет осуществляться с проспекта Нефтчиляр через улицу Тарлана Алиярбекова, а выезд – с улицы Юсифа Мамедалиева.