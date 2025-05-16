AYNA: В связи со строительными работами будет изменена схема движения двух автобусных маршрутов

В связи со строительством автодороги "Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4" с 17 мая будет временно ограничено движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева - на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

В связи со строительством автодороги "Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4" с 17 мая будет временно ограничено движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева - на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

По данным агентства, в связи с этим движение регулярных автобусных маршрутов №508 и №521 временно организовано по альтернативному маршруту - через улицу Эльнура Аллахвердизаде в поселке Сарай