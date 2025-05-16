О нас

AYNA: В связи со строительными работами будет изменена схема движения двух автобусных маршрутов

AYNA: В связи со строительными работами будет изменена схема движения двух автобусных маршрутов В связи со строительством автодороги "Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4" с 17 мая будет временно ограничено движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева - на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.
Инфраструктура
16 мая 2025 г. 18:49
AYNA: В связи со строительными работами будет изменена схема движения двух автобусных маршрутов

В связи со строительством автодороги "Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4" с 17 мая будет временно ограничено движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева - на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

По данным агентства, в связи с этим движение регулярных автобусных маршрутов №508 и №521 временно организовано по альтернативному маршруту - через улицу Эльнура Аллахвердизаде в поселке Сарай

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Masazır-Novxanı yolunda hərəkətə məhdudiyyətlə bağlı 2 avtobus marşrutunda dəyişiklik ediləcək

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi