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AYNA в связи с началом учебного года на маршрутные линии в Баку запустит дополнительно 170 автобусов

AYNA в связи с началом учебного года на маршрутные линии в Баку запустит дополнительно 170 автобусов 17:42
Инфраструктура
12 сентября 2024 г. 17:56
AYNA в связи с началом учебного года на маршрутные линии в Баку запустит дополнительно 170 автобусов

В связи с новым учебным годом на маршрутных линиях в Баку будут дополнительно задействованы 170 автобусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

По данным агентства, в сентябре 2023 года на маршрутных линиях в Баку было задействовано 2011 автобусов. В текущем году в связи с началом учебного года на маршруты будут дополнительно запущены 170 автобусов. Кроме этого, планируется закупить и доставить в Баку 160 электробусов. Таким образом, число автобусов, запущенных на маршрутные линии в столице, достигнет 2341.

AYNA нацелена на доведение их числа до 2,5 тыс.

Кроме того, в Сумгайыте и Абшеронском полуострове дополнительно привлечено 75 автобусов по сравнению с сентябрем 2023 года. "Если в летние месяцы на маршрутах города Сумгайыта и Абшеронского полуострова эксплуатировалось 370-390 автобусов, то в связи с началом учебного года их число доведено до 486", - подчеркивает агентство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda marşrut xətlərinə əlavə 170 avtobus cəlb ediləcək

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