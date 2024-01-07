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AYNA: В праздничные дни в регионы выполнено более 2,5 тыс. автобусных рейсов

AYNA: В праздничные дни в регионы выполнено более 2,5 тыс. автобусных рейсов В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 28 декабря по 7 января выполнен 2 681 автобусный рейс, перевезено более 72 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
7 января 2024 г. 18:09
AYNA: В праздничные дни в регионы выполнено более 2,5 тыс. автобусных рейсов

В Азербайджане с автовокзалов и автобусных станций в период с 28 декабря по 7 января выполнен 2 681 автобусный рейс, перевезено более 72 тыс. пассажиров.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве отметили, что в праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса ежедневно выполнялись порядка 300 автобусных рейсов, на 100 больше, чем в обычные дни.

В период с 28 декабря по 7 января билеты через мобильное приложение AYNA и портал biletim.az приобрели 14 тыс. 391 пассажир, добавили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Bayram günlərində regionlara 2600-dən çox reys həyata keçirilib"

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