AYNA: В праздничные дни перевезено около 47 тысяч пассажиров

В праздничные дни (с 7 по 12 ноября) из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 615 рейсов по междугородним маршрутам и перевезено 46 759 пассажиров.

В праздничные дни (с 7 по 12 ноября) из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 615 рейсов по междугородним маршрутам и перевезено 46 759 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Агентстве отметили, что в праздничные дни на линии были выпущены более 70 дополнительных автобусов.

"Контролировались интервалы между автобусами и соблюдение водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Билеты предлагались пассажирам в кассах автовокзала, а также в режиме онлайн на портале https://biletim.az/", - говорится в сообщении.