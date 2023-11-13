О нас

AYNA: В праздничные дни перевезено около 47 тысяч пассажиров

AYNA: В праздничные дни перевезено около 47 тысяч пассажиров В праздничные дни (с 7 по 12 ноября) из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 615 рейсов по междугородним маршрутам и перевезено 46 759 пассажиров.
Инфраструктура
13 ноября 2023 г. 16:25
AYNA: В праздничные дни перевезено около 47 тысяч пассажиров

В праздничные дни (с 7 по 12 ноября) из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1 615 рейсов по междугородним маршрутам и перевезено 46 759 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Агентстве отметили, что в праздничные дни на линии были выпущены более 70 дополнительных автобусов.

"Контролировались интервалы между автобусами и соблюдение водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Билеты предлагались пассажирам в кассах автовокзала, а также в режиме онлайн на портале https://biletim.az/", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AYNA: "Bayram günlərində 47 minə yaxın sərnişin daşınıb"

Другие новости из категории

Emirates заказала у Boeing самолеты более чем на 50 млрд долларов
Emirates заказала у Boeing самолеты более чем на 50 млрд долларов
13 ноября 2023 г. 15:41
Азербайджанские железные дороги в октябре увеличили пассажироперевозки на 31%
"Азербайджанские железные дороги" в октябре увеличили пассажироперевозки на 31%
13 ноября 2023 г. 13:48
ASCO: На пароме Дагестан проведен капитальный ремонт
ASCO: На пароме "Дагестан" проведен капитальный ремонт
13 ноября 2023 г. 11:50
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
13 ноября 2023 г. 08:31
В Баку будет ограничено движение автотранспорта по улице Абдулвахаба Саламзаде
В Баку будет ограничено движение автотранспорта по улице Абдулвахаба Саламзаде
11 ноября 2023 г. 14:22
Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня
Ибрахим Раиси: Мы наблюдаем, что транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня
9 ноября 2023 г. 20:50
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
На танкере Зангезур класса Aframax поднят флаг Азербайджана
ФотоНа танкере "Зангезур" класса Aframax поднят флаг Азербайджана
9 ноября 2023 г. 13:01
ЕБРР назначил новые сроки утверждение кредита на покупку судов для ASCO
ЕБРР назначил новые сроки утверждение кредита на покупку судов для ASCO
8 ноября 2023 г. 10:37
В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов
В Баку временно изменится схема движения 40 автобусных маршрутов
7 ноября 2023 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi