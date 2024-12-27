AYNA: В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 30 декабря по 6 января 2025 года.

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 30 декабря по 6 января 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов по маршрутам в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az можно приобрести билеты по 74 направлениям в 47 городов и районов страны.