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AYNA: В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

AYNA: В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 30 декабря по 6 января 2025 года.
Инфраструктура
27 декабря 2024 г. 17:02
AYNA: В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года автовокзалы и автостанции Азербайджана будут работать в усиленном режиме с 30 декабря по 6 января 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов по маршрутам в соответствии с пассажиропотоком и соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн через портал biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az можно приобрести билеты по 74 направлениям в 47 городов и районов страны.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bayramda avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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