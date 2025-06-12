AYNA: В Гяндже на конкурс выставили 22 регулярных автобусных маршрута

16:35 В Гяндже на конкурс выставляются внутригородские автобусные маршруты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20, а также пригородные автобусные маршруты №G1 и G2.

В Гяндже на конкурс выставлены внутригородские автобусные маршруты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20, а также пригородные маршруты №G1 и G2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 11 июля (до 17:00) в AYNA (адрес: город Баку, улица Гаджи Мамедова 5; контактное лицо: Эльсевар Гадимов – тел.: 050-855-53-55, e-mail: [email protected]).

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией 6 августа по 12 лотам для маршрутов №2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и пригородного маршрута G2; 8 августа - по 10 лотам для маршрутов №1, 3, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и пригородного маршрута G1.