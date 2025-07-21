AYNA: В Баку созданы еще 3 пункта посадки и высадки пассажиров

AYNA: В Баку созданы еще 3 пункта посадки и высадки пассажиров

В Баку еще по 3 адресам выделены специальные участки на автобусных полосах для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), данные пункты сданы в эксплуатацию на пересечении проспектов Нефтчиляр и Бюльбюля (около Бакинского бизнес-центра), около пересечения улиц Зивербека Ахмедбекова и Алибея Гусейнзаде, а также около пересечения проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева (в направлении центра города).

При использовании мест посадки-высадки необходимо создавать условия для движения общественного транспорта, посадка-высадка должна осуществляться в кратчайшие сроки, с соблюдением правил безопасности и маневрирования.