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AYNA: В Баку на перекрестках наносят зеленую разметку для велосипедов и скутеров

AYNA: В Баку на перекрестках наносят зеленую разметку для велосипедов и скутеров В Баку в рамках проекта по созданию велосипедных дорожек на дороги наносится зеленая разметка с целью повышения безопасности на перекрестках для велосипедистов.
Инфраструктура
21 декабря 2023 г. 09:56
AYNA: В Баку на перекрестках наносят зеленую разметку для велосипедов и скутеров

В Баку в рамках проекта по созданию велосипедных дорожек на дороги наносится зеленая разметка с целью повышения безопасности на перекрестках для велосипедистов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, зеленая разметка означает, что на этих участках дорожного полотна преимущество имеют велосипеды и скутеры (самокаты) и другие участники движения должны им уступать на этой полосе. Это также сигнализирует о том, что микромобильным транспортным средствам следует соблюдать осторожность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAYNA: "Bakıda yol kəsişmələrində yaşıl boya çəkilir"

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