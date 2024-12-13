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AYNA: В 2024 году на междугородние линии запущены 27 новых автобусов

AYNA: В 2024 году на междугородние линии запущены 27 новых автобусов 18:18
Инфраструктура
13 декабря 2024 г. 18:56
AYNA: В 2024 году на междугородние линии запущены 27 новых автобусов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта за 11 месяцев 2024 года предоставило пассажирам новые современные и комфортабельные автобусы по маршрутам из Баку в Барду, Тертер, Гянджу, Мингячевир, Загаталу и Сыныг Корпю (пограничный пункт пропуска Газах).

Как сообщает Report, пассажирские перевозки на этих направлениях осуществляются 27 новыми автобусами (2015-2024 годов выпуска).

В связи с обновлением автобусного парка при перевозках пассажиров AYNA в текущем году объявило о проведении конкурса по 226 лотам.

"В 2023-2024 годах для внутригородских перевозок было привлечено в общей сложности 284 современных автобуса", — говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bu il şəhərlərarası və şəhərdaxili daşımalar üçün 27 yeni avtobus istifadəyə verilib

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